Novas regras do cheque especial entram em vigor

As mudanças nas regras para utilização do cheque especial entraram em vigor nesse domingo, e devem oferecer aos clientes opções mais vantajosas para o pagamento da dívida. O cheque especial é uma linha emergencial que permite ao correntista gastar um certo limite definido pelo banco, mesmo que o cliente não tenha dinheiro na conta. É preciso ter cuidado: esta facilidade tem juros mais altos. Com a mudança, os bancos terão que oferecer opções mais baratas de crédito, como o parcelamento da dívida.

A principal medida prevista com as novas regras é a obrigação de que os bancos signatários disponibilizem para os clientes, a qualquer tempo, opções para o pagamento do saldo devedor do cheque especial em condições mais vantajosas do que as praticadas no próprio cheque especial, no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.