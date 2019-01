Novatos do Ensino Infantil de Caucaia devem efetuar matrícula nesta terça e quarta

Posted on

O período de matrículas da rede municipal de ensino de Caucaia entra na reta final. Até o próximo dia 25/1, quando encerra a campanha, apenas mais três categorias de alunos poderão garantir vaga para o ano letivo de 2019.

A partir desta terça-feira (15/1), somente novatos para a Educação Infantil serão admitidos. O mesmo acontecerá na quarta-feira (16/1).

Após uma semana para sistematização de tudo o que foi feito desde o início do período, a Secretaria Municipal de Educação (SME) retomará os trabalhos dia 22/1 com a matrícula dos estudantes do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de recuperados e de alunos em outras situações. Todos devem ser de unidades que não aderiram aos sábados letivos e precisam apresentar documentação até 23/1.

Já nos dias 24 e 25, finalizando o período, a matrícula será de alunos novatos do Ensino Fundamental e EJA. As aulas iniciam em 8 de fevereiro.

Com informações Prefeitura de Caucaia