Nove municípios do Ceará registram precipitações acima de 100 milímetros em 24 horas

As regiões Norte, Litoral Oeste e Vale do Jaguaribe foram as regiões que mais receberam precipitações no intervalo entre o domingo (31) e segunda-feira (1º), segundo boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado às 8h58. No total, nove cidades registraram chuvas acima dos 100 milímetros.

No Litoral Norte, o maior volume ocorreu em Camocim, com 140 milímetros, cidade que mais registrou chuvas no estado neste intervalo de 24 horas. Outras duas cidades contabilizaram chuvas acima dos 100 milímetros na região. Foram Amontada (120 milímetros) e Itapipoca (104 milímetros).

O Sertão dos Inhamuns mais uma vez recebeu boas precipitações. O município de Santa Quitéria foi um dos que mais registraram chuvas neste intervalo de 24 horas com 108,3 milímetros.

As chuvas atingiram pelo menos 100 municípios cearenses. A maior chuva de Fortaleza ocorreu no Posto de Água Fria, com 23 milímetros. A previsão da Funceme para os próximos dias é de tempo nublado e chuvas em todas as regiões do Estado.

Neste momento, conforme análise de imagem de satélite, há nebulosidade sobre todo o território cearense, principalmente no norte do estado. O cenário se dá pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se próximo à costa. Além disto, observa-se. Entre os estados de Piauí, Pernambuco e Bahia, há a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN). Esses sistemas estão contribuindo para a ocorrência de precipitações em todo o estado.

Para segunda-feira (1º) e esta terça-feira (2), a indicação é de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões, isto é, as precipitações devem atingir mais de 50% da área sob previsão. Já para quarta-feira (3), nebulosidade variável e seguindo com eventos de chuva.