Novidade no Leão: atacante Pedro Júnior chega ao Pici

O Leão segue se reforçando para 2019 e, pouco antes da virada do ano, oficializa a contratação do atacante Pedro Júnior. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 31, pelo site oficial do clube.

O atacante de 31 anos, 1,82 cm, destro, natural de Santana do Araguaia (PA), estava atuando pelo Wuhan Zall da China. Além do clube chinês, atuou pelo Kashima Antlers, do Japão, sendo destaque nas temporadas 2017/18.

O atleta ainda jogou pelo Grêmio, Cruzeiro, São Caetano, Sport, teve mais duas passagens pelo Vila Nova, mas marcou época mesmo no futebol japonês. Conquistou, recentemente, com o Wuhan Zall, o troféu da segunda divisão do futebol chinês.

Ficha técnica:

Nome: Pedro Bispo Moreira Jr.

Data: 29/01/1987

Idade: 31 anos

Nascimento: Santana do Araguaia(PA)

Altura: 1,82 cm

Clubes: Cruzeiro, São Caetano, Sport, Vila Nova, Grêmio, Gamba Osaka (Japão), Visel Kobe (Japão), Kashima Antlers (Japao) e Wuhan Zall (China).