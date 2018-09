Novo aplicativo do SUS oferece facilidades para a população 

O Ministério da Saúde lançou o aplicativo Meu DigiSUS, onde o usuário pode acompanhar consultas, vacinas, exames, acesso a ordem de chamada para consultas e muito mais, como explica o diretor do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), do Ministério da Saúde, Guilherme Telles. “Ele é uma ferramenta que está integrada a doze sistemas de serviços de Atenção Básica. Ele [o usuário] tem todo o histórico da vida dele como paciente do SUS na palma da mão”

O aplicativo MEUdigiSUS pode ser usado por gestores dos serviços de saúde, profissionais da saúde e pela população que recebe assistência do SUS. Telles explica que por meio dessa nova ferramenta , é possível acessar o histórico de saúde da pessoa melhorando assim o atendimento prestado.

“Isso possibilita o compartilhamento de informações clínicas do paciente. Seja o paciente de São Paulo, Curitiba ou Rio de Janeiro, se precisar ser atendido fora da cidade em que vive, o médico tem acesso a todas as informações históricas, exames laboratoriais…e com isso, ele consegue ampliar em muito a atuação e ter uma resolutividade muito maior”

“São informações críticas e são de total poder do cidadão. São intransferíveis [salvo] quando ele disponibilizar pro médico em questão o que for necessário”.

Em agosto deste ano, o Meu DigiSUS foi reconhecido como o projeto mais inovador do último congresso que reuniu profissionais do ramo da tecnologia em Florianópolis. Quer saber mais ? Acesse o blog da Saúde: blog.saude.gov.br

Com informações do Ministério da Saúde