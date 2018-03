Novo CEI beneficiará população de São Gonçalo do Amarante

Um espaço adequado para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças passa a ser realidade para os moradores de São Gonçalo do Amarante. Nesta quinta-feira, às 17 horas, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação, realizará a entrega do novo Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Soares de Almeida, com a participação da primeira-dama do Ceará, Onélia Santana e da secretária-executiva da Educação, Rita Colares.

O investimento é de R$ 1,1 milhão, sendo R$ 880 mil provenientes do Estado, através de empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e contrapartida do município no valor de R$ 220 mil.

O espaço tem capacidade para atender até 208 crianças que estão na faixa de 0 a 5 anos. O prédio é composto por quatro salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozinha, berçário, fraldário, dormitório, copa, recepção e playground. A obra foi supervisionada pela Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), por meio do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE).