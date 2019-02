Novo Diretor-geral anuncia Big Data e fortalecimento do Ipece

“Estaremos fortalecendo institucionalmente o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas (Capp), que foi criado em 2018 e abriga pesquisadores doutores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade de Fortaleza (Unifor), além dos analistas do Ipece que trabalham conjuntamente, com a finalidade de desenvolvimento de diferentes projetos de avaliação, além do desenvolvimento do projeto Big Data Ceará”.



Essas são algumas das muitas metas que vão ser priorizadas pelo novo Diretor Geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), João Mário Santos de França. O Ipece é vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado.



João justifica o fortalecimento do Capp tendo em vista a relevância da análise de dados e avaliação de políticas públicas para a melhoria do desempenho da gestão governamental, mediante parceria entre Ipece/Funcap.

O Big Data, segundo ele, é um avanço por se tratar da construção de um repositório de dados, com a finalidade de gerar novas formas de criar e coletar dados, desenvolver técnicas analíticas e estatísticas para analisar as informações, bem como propor maneiras inovadoras de apresentar e visualizar estes dados.

“Todas essas ações pleiteiam a melhoria das ferramentas de gestão pública para a tomada de decisão, em prol da qualidade de vida da sociedade“, destaca João Mário, que é graduado em Engenharia Civil pela UFC, tem mestrado em Economia pelo Curso de Pós-Graduação (Caen/UFC) e Doutorado em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ.



O professor João Mário substitui, na direção Geral do Ipece, o professor Flávio Ataliba, que assumiu a Secretaria de Planejamento do Estado. João Mário disse, ainda, que a nova gestão continuará priorizando os produtos regulares do Instituto, bem como as assessorias técnicas para as diversas secretarias e órgãos do Estado, subsidiando nas decisões estratégicas de Governo.

O Ipece – ressalta o novo Diretor-Geral – vai continuar produzindo estudos que abordam aspectos econômicos, sociais e geográficos do Ceará, desenvolvimento de metodologias, propostas e avaliação de políticas e programas sociais, além de aspectos relacionados à melhoria da gestão.

Ele destaca, como exemplo, alguns produtos que o Instituto fornece para o governo e a sociedade, como o Índice de desenvolvimento Municipal (IDM); os Indicadores Sociais e Econômicos do Ceará; o Índice de Desenvolvimento Social dos Municípios Cearenses; o Termômetro do Mercado de Trabalho; o Boletim de Gestão Pública; o Boletim Trimestral da Juventude e o Anuário Estatístico do Ceará.

João Mário destacou, ainda, que está prevista para este ano a realização da Pesquisa Regional por Amostra de Domicílios (PRAD), que coletará informações socioeconômicas do estado do Ceará em nível de regiões de planejamento, ferramenta que subsidiará diversas novas pesquisas do Ipece no tocante a educação, geografia, saúde, além de possibilitar traçar, de forma mais precisa, o perfil socioeconômico da população cearense.

(*) Com informações da assessoria de imprensa do Ipece.