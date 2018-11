Novo Edital do Mais Médicos disponibiliza 443 vagas para o Ceará

O Ministério da Saúde (MS) por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) lançou nesta segunda-feira, 19, o Edital Nº 18 para médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil para adesão ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde – Projeto Mais Médicos para o Brasil.

O chamamento público está considerando as ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil. A adesão ao Programa será para fins de alocação nas vagas ociosas de cooperação com organismo internacional.

A finalidade é aperfeiçoar médicos na atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante integração ensino-serviço.

Poderão participar do chamamento público promovido pelo Edital, apenas os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, e devem possuir diploma de graduação em medicina em instituição de educação superior brasileira legalmente estabelecida e certificada pela legislação vigente; ou possuir diploma de graduação em medicina obtido em instituição de educação superior estrangeira revalidado no Brasil, na forma da lei; possuir habilitação em situação regular para o exercício da medicina, mediante registro junto a Conselho Regional de Medicina (CRM) no Brasil; não ser participante de programa de residência médica; não estar prestando o Serviço Militar Obrigatório no período de vigência do Projeto; não possuir vínculo de serviço com carga horária incompatível com as exigências do Projeto; e estar em situação regular perante autoridade competente na esfera criminal no Brasil.

Inscrições

As inscrições para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil serão efetuadas via internet, através do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), acessível pelo endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br.

No ato de inscrição, o médico interessado deverá preencher formulário eletrônico com as informações constantes no Edital, com necessária indicação do endereço domiciliar, endereço eletrônico (e-mail) e telefone. Efetivada a inscrição, o interessado não poderá alterar os dados por ele registrados no formulário eletrônico, sendo considerado como válido apenas o último registro com confirmação dos dados realizados pelo candidato no SGP.

O preenchimento correto dos dados é de responsabilidade exclusiva do interessado. A ausência de informações, o preenchimento incorreto, ou informações inverídicas de qualquer dos dados solicitados poderá acarretar a invalidação da adesão, bem como atrasos no pagamento ou o não recebimento da bolsa, em caso de futura alocação.

Para que seja efetivada a sua inscrição, o médico deverá preencher o formulário eletrônico e selecionar a opção “salvar” em todas as etapas de preenchimento no SGP, gerando o comprovante de inscrição.

Escolha do Local de Atuação

Após a confirmação da inscrição, o SGP disponibilizará a tela para escolha do Município/DSEI para alocação. O candidato poderá escolher o município/DSEI para alocação, de imediato, após confirmação de inscrição, ou a qualquer momento dentro do período indicado no cronograma disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br.

O direito à alocação se dará pelo critério de prioridade no acesso ao SGP e confirmação da escolha do Município/DSEI, gerando o comprovante de alocação e emitido o Termo de Adesão e Compromisso. O interessado que primeiro efetivar eletronicamente a opção pelo Município/DSEI terá direito à vaga, estando automaticamente alocado. Confirmada a escolha do Município/DSEI de alocação, não será possível a alteração.

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) publicará pelo site do programa, a relação de Municípios/DSEI e respectivas vagas disponíveis, para que os médicos interessados, que atendam aos requisitos do Edital, efetuem inscrição e realizem a escolha de local para alocação.

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br e através do correio eletrônico maismedicos@saude.gov.br. Registros formais de dúvidas sobre os Programas deverão ser apresentados através do Disque Saúde, pelo número 136, opção “8”, opção”1″, com atendimento de segunda a sexta das 8:00h às 20h, e aos sábados das 8:00 às 19:00h, considerado o horário de Brasília-DF.

Veja abaixo a tabela com os municípios e vagas disponíveis. No Ceará estão sendo disponibilizadas 443 vagas distribuídas em 114 municípios.

IBGE UF MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO PERFIL DE MUNICÍPIO QTDE. VAGAS 230020 CE ACARAÚ 7 – Extrema Pobreza 10 230030 CE ACOPIARA 7 – Extrema Pobreza 10 230050 CE ALCÂNTARAS 7 – Extrema Pobreza 1 230060 CE ALTANEIRA 7 – Extrema Pobreza 2 230075 CE AMONTADA 7 – Extrema Pobreza 3 230125 CE ARARENDÁ 7 – Extrema Pobreza 3 230150 CE ARNEIROZ 7 – Extrema Pobreza 1 230160 CE ASSARÉ 7 – Extrema Pobreza 2 230195 CE BARREIRA 7 – Extrema Pobreza 1 230205 CE BARROQUINHA 7 – Extrema Pobreza 2 230210 CE BATURITÉ 6 – Áreas vulneráveis 4 230230 CE BELA CRUZ 7 – Extrema Pobreza 6 230240 CE BOA VIAGEM 7 – Extrema Pobreza 1 230260 CE CAMOCIM 7 – Extrema Pobreza 8 230270 CE CAMPOS SALES 7 – Extrema Pobreza 1 230290 CE CAPISTRANO 7 – Extrema Pobreza 1 230310 CE CARIRÉ 7 – Extrema Pobreza 3 230330 CE CARIÚS 7 – Extrema Pobreza 2 230340 CE CARNAUBAL 7 – Extrema Pobreza 2 230365 CE CATUNDA 7 – Extrema Pobreza 1 230380 CE CEDRO 7 – Extrema Pobreza 6 230390 CE CHAVAL 7 – Extrema Pobreza 1 230393 CE CHORO 7 – Extrema Pobreza 1 230395 CE CHOROZINHO 7 – Extrema Pobreza 3 230400 CE COREAÚ 7 – Extrema Pobreza 2 230410 CE CRATEÚS 7 – Extrema Pobreza 6 230423 CE CROATA 7 – Extrema Pobreza 1 230425 CE CRUZ 7 – Extrema Pobreza 1 230426 CE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 7 – Extrema Pobreza 2 230427 CE ERERÊ 7 – Extrema Pobreza 1 230435 CE FORQUILHA 6 – Áreas vulneráveis 2 230440 CE FORTALEZA 3 – Capitais e RM 15 230445 CE FORTIM 7 – Extrema Pobreza 1 230450 CE FRECHEIRINHA 7 – Extrema Pobreza 2 230465 CE GRAÇA 7 – Extrema Pobreza 1 230470 CE GRANJA 7 – Extrema Pobreza 12 230500 CE GUARACIABA DO NORTE 7 – Extrema Pobreza 8 230520 CE HIDROLÂNDIA 7 – Extrema Pobreza 2 230523 CE HORIZONTE 3 – Capitais e RM 2 230530 CE IBIAPINA 7 – Extrema Pobreza 6 230540 CE ICO 7 – Extrema Pobreza 6 230550 CE IGUATU 5 – G100 19 230560 CE INDEPENDÊNCIA 7 – Extrema Pobreza 6 230565 CE IPAPORANGA 7 – Extrema Pobreza 1 230580 CE IPU 7 – Extrema Pobreza 7 230590 CE IPUEIRAS 7 – Extrema Pobreza 6 230600 CE IRACEMA 7 – Extrema Pobreza 3 230610 CE IRAUÇUBA 7 – Extrema Pobreza 4 230620 CE ITAIÇABA 6 – Áreas vulneráveis 1 230630 CE ITAPAGÉ 7 – Extrema Pobreza 13 230640 CE ITAPIPOCA 5 – G100 3 230650 CE ITAPIÚNA 7 – Extrema Pobreza 3 230655 CE ITAREMA 7 – Extrema Pobreza 6 230660 CE ITATIRA 7 – Extrema Pobreza 4 230670 CE JAGUARETAMA 7 – Extrema Pobreza 3 230680 CE JAGUARIBARA 6 – Áreas vulneráveis 2 230690 CE JAGUARIBE 7 – Extrema Pobreza 4 230700 CE JAGUARUANA 6 – Áreas vulneráveis 1 230740 CE JUCÁS 7 – Extrema Pobreza 1 230750 CE LAVRAS DA MANGABEIRA 7 – Extrema Pobreza 1 230760 CE LIMOEIRO DO NORTE 6 – Áreas vulneráveis 11 230763 CE MADALENA 7 – Extrema Pobreza 2 230780 CE MARCO 7 – Extrema Pobreza 6 230790 CE MARTINÓPOLE 7 – Extrema Pobreza 1 230820 CE MERUOCA 6 – Áreas vulneráveis 2 230837 CE MIRAÍMA 7 – Extrema Pobreza 3 230850 CE MOMBACA 7 – Extrema Pobreza 3 230860 CE MONSENHOR TABOSA 7 – Extrema Pobreza 3 230870 CE MORADA NOVA 7 – Extrema Pobreza 20 230880 CE MORAÚJO 7 – Extrema Pobreza 4 230890 CE MORRINHOS 7 – Extrema Pobreza 4 230900 CE MUCAMBO 7 – Extrema Pobreza 2 230910 CE MULUNGU 7 – Extrema Pobreza 1 230930 CE NOVA RUSSAS 7 – Extrema Pobreza 4 230940 CE NOVO ORIENTE 7 – Extrema Pobreza 2 230945 CE OCARA 7 – Extrema Pobreza 1 230950 CE ORÓS 7 – Extrema Pobreza 1 230960 CE PACAJUS 3 – Capitais e RM 5 230970 CE PACATUBA 3 – Capitais e RM 2 230980 CE PACOTI 6 – Áreas vulneráveis 1 231000 CE PALHANO 6 – Áreas vulneráveis 1 231010 CE PALMÁCIA 7 – Extrema Pobreza 2 231020 CE PARACURU 4 – Grupo I do PAB 1 231030 CE PARAMBU 7 – Extrema Pobreza 7 231050 CE PEDRA BRANCA 7 – Extrema Pobreza 2 231080 CE PEREIRO 7 – Extrema Pobreza 4 231085 CE PINDORETAMA 3 – Capitais e RM 1 231090 CE PIQUET CARNEIRO 7 – Extrema Pobreza 3 231095 CE PIRES FERREIRA 7 – Extrema Pobreza 2 231100 CE PORANGA 7 – Extrema Pobreza 4 231126 CE QUITERIANÓPOLIS 7 – Extrema Pobreza 3 231130 CE QUIXADÁ 5 – G100 2 231140 CE QUIXERAMOBIM 7 – Extrema Pobreza 3 231170 CE RERIUTABA 7 – Extrema Pobreza 5 231180 CE RUSSAS 6 – Áreas vulneráveis 2 231190 CE SABOEIRO 7 – Extrema Pobreza 1 231200 CE SANTANA DO ACARAÚ 7 – Extrema Pobreza 4 231220 CE SANTA QUITÉRIA 7 – Extrema Pobreza 5 231230 CE SÃO BENEDITO 7 – Extrema Pobreza 10 231240 CE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 3 – Capitais e RM 2 231270 CE SENADOR POMPEU 7 – Extrema Pobreza 5 231280 CE SENADOR SÁ 7 – Extrema Pobreza 1 231290 CE SOBRAL 6 – Áreas vulneráveis 9 231300 CE SOLONÓPOLE 7 – Extrema Pobreza 2 231310 CE TABULEIRO DO NORTE 6 – Áreas vulneráveis 2 231320 CE TAMBORIL 7 – Extrema Pobreza 9 231330 CE TAUÁ 7 – Extrema Pobreza 4 231340 CE TIANGUÁ 6 – Áreas vulneráveis 7 231355 CE TURURU 7 – Extrema Pobreza 1 231360 CE UBAJARA 6 – Áreas vulneráveis 4 231375 CE UMIRIM 7 – Extrema Pobreza 1 231390 CE URUOCA 7 – Extrema Pobreza 6 231400 CE VÁRZEA ALEGRE 7 – Extrema Pobreza 3 231410 CE VIÇOSA DO CEARA 7 – Extrema Pobreza 10 DSEI CEARÁ CE MONSENHOR TABOSA 8 – Saúde Indígena 2 DSEI CEARÁ CE PORANGA 8 – Saúde Indígena 1 DSEI CEARÁ CE SÃO BENEDITO 8 – Saúde Indígena 1

