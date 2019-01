Novo Fórum de Russas será entregue nesta sexta-feira

Posted on

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) inaugura, nesta sexta-feira (18/01), o novo Fórum da Comarca de Russas, distante 168 km de Fortaleza. A solenidade ocorrerá às 10h e terá a presença do chefe do Judiciário cearense, desembargador Gladyson Pontes.

O prédio, que tem dois pavimentos, oferecerá mais acessibilidade e conforto às partes e advogados que buscam os serviços da Justiça. A construção teve início em janeiro de 2018. São 1.821,51 m2 de área construída, com investimento de R$ 3.858.192,16.



O processo de modernização beneficia outras unidades em todo o Estado. No dia 12 de dezembro passado houve a entrega do novo Fórum da Comarca de Itapajé (distante 128 km de Fortaleza). O investimento totalizou mais de R$ 3,7 milhões, oferecendo melhores condições de trabalho e atendimento.

O TJCE também construirá o novo Fórum de Senador Pompeu, cujo processo licitatório está em andamento. A atual administração do Tribunal já entregou os novos prédios de Independência (residência oficial de juiz que passou por adaptações) e Santa Quitéria (onde houve reforma de duas residências oficiais). Os antigos funcionavam junto a agências bancárias, o que compromete a segurança, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na Comarca de Iracema, os serviços judiciais passaram a funcionar em local cedido pelo Governo do Ceará, após reformas. Também receberam melhorias os edifícios de Sobral, Iguatu, Saboeiro, Quixadá, Juazeiro do Norte, Itaitinga e Maracanaú, entre outros.

Ainda em Russas, o presidente do TJCE instalará a 3ª Vara da Comarca, criada pela nova Organização Judiciária do Ceará. A nova unidade permitirá a ampliação do atendimento à população, estimada em mais de 76 mil pessoas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com informações TJCE