Novo ministro da Educação será secretário de Ensino Básico

O presidente Michel Temer já escolheu o nome que vai substituir o atual titular da Pasta da Educação, Mendonça Filho. Em continuidade à reforma ministerial, Temer escolheu o atual secretário da Educação Básica do MEC, Rossieli Soares da Silva, para assumir o lugar deixado por Mendonça Filho, que vai se descompatibilizar para disputar as eleições deste ano. Rossieli já foi secretário de Educação do Estado do Amazonas. A definição foi tomada durante reunião de Mendonça com Temer na noite dessa quarta, 4.

Inicialmente, Mendonça tentou emplacar na Pasta a secretária-executiva Maria Helena de Castro, filiada ao PSDB. O nome, contudo, enfrentou resistência do presidente Michel Temer, já que o partido deixou a base aliada e não apoiará a candidatura do MDB à sucessão presidencial.

Com a negativa, a bancada do DEM ofereceu então o nome do deputado federal Carlos Melles (MG), que tinha o apoio do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun. A cúpula do Democratas decidiu, por fim, evitar um nome que tivesse um carimbo de indicação política, por isso preferiu indicar um técnico para a Pasta.

Mendonça deve deixar o MEC nesta sexta-feira, 6, prazo máximo para que ocupantes de cargos no Executivo se desincompatibilizem para disputar eleições em outubro. A posse de Rossieli está prevista para a próxima segunda-feira, 9. Temer também definiu nessa quarta-feira, 4, que o secretário-executivo Alberto Beltrame substituirá Osmar Terra no comando do Ministério de Desenvolvimento Social. O novo ministro, que tinha desde o início o apoio de Terra, tomará posse nesta quinta-feira, 5, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Para o Ministro do Esporte, Temer deve nomear no lugar do ministro Leonardo Picciani, o secretário nacional de esporte educacional, Leonardo Cruz. Ele conta com o apoio da bancada federal do MDB, que enviou ao governo uma lista de apoio a favor de sua indicação.

Com informações do Jornal Folha de São Paulo