Novo mutirão de cadastramento biométrico é realizado no Fórum Clóvis Beviláqua

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), devido à grande demanda encontrada no cadastramento biométrico no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), realizará novo mutirão a partir desta segunda-feira (30/07), das 8h às 18h, até a próxima sexta-feira (03/08). A medida é necessária para a liberação junto às catracas nas entradas dos edifícios.

A biometria contempla todos os magistrados, servidores, terceirizados, cedidos, estagiários e prestadores de serviços (Criart, D&L, Gelar etc.). Também precisam fazer membros e servidores do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados, além dos funcionários de associações, bancos e restaurante que prestam serviços diariamente em unidades da Justiça.

O primeiro mutirão foi realizado no TJCE, no FCB, na Corregedoria-Geral e no Centro Documentação e Informática (CDI) dos dias 11 a 20 de julho.

COM TJCE