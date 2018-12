Novo prazo para médico brasileiro formado no exterior escolher vaga no Mais Médicos

Ao todo, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior completaram a inscrição no Mais Médicos Inicialmente, estão disponíveis 842 vagas em 287 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Os postos abertos são referentes a localidades não ocupadas na segunda seleção para os profissionais que possuem registro (CRM) no Brasil.



Segundo Ministério da Saúde, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercício da medicina no exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição no Mais Médicos. As documentações ainda estão em análise.



De acordo com o Ministério da Saúde, a publicação da validação dos médicos brasileiros aptos à escolha de municípios está prevista para ser divulgada no dia 22 de janeiro. Posteriormente, no dia 29, sairá o resultado dos médicos estrangeiros.