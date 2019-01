Novo reforço do Leão: Diego Ferreira revela pedido de Éderson

Novidade no Leão! O lateral-direito Diego Ferreira chega, por empréstimo, do Tombense e reforça o tricolor em 2019. O atleta foi apresentado nessa quinta-feira, 4, e, entre as surpresas, comentou que conversou com o atacante Éderson antes de ser apresentado.

“Não sou um jogador de mídia, de estar sempre falando, mas sou de “comer grama” e dar o sangue em campo. Sou um jogador com bom cruzamento da intermediária e apoio ao ataque, com a capacidade de cobrar laterais à longa distância. Quando acertei, o Éderson me mandou mensagem: “Vem para cá me dar assistência, igual você fez no Atlético” – comentou o atacante.

O lateral-direito, que iniciou a carreira no Botafogo, teve breve passagem pelo Chiapas, do México, tem contrato com o Leão de um ano. Diego tem 1,75cm, é destro, e estava atuando pelo Atlético PR (emprestado pelo Tombense), onde foi campeão sul-americano e disputou 18 partidas em 2018.

O novo reforço do Leão diz já conhecer o time e, com descontração, citou o baixinho Clodoaldo:

“Em São Gonçalo, já acompanhava o Fortaleza desde a época do Clodoaldo. Fortaleza é um clube de muita história. Meu pai falava muito bem (do Clodoaldo). A gente que é do Sul e Sudeste sabe muito pouco dos clubes do Nordeste”, afirmou.