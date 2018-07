Novo túnel da Av. Borges de Melo volta a alagar durante chuva e é interditado

O túnel da Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima, voltou a ficar alagado e foi interditado nos dois sentidos por conta da chuva desta terça-feira (10). Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram deslocadas ao local e interromperam o trânsito nas vias do equipamento.

A Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) informou que as bombas que realizam a drenagem serão substituídas a partir desta terça-feira.

O túnel foi entregue no dia 2 de julho, após seis anos de obras. No entanto, com as chuvas, as paredes internas do equipamento ficaram encharcadas, e a água se acumulou na parte mais baixa. Durante o fim de semana, o local ficou interditado por conta do acúmulo de água.

Nesta manhã, a chuva voltou a alagar o interior do túnel. Com isso, motoristas não conseguiram transitar pelo local. A via foi bloqueada para o trânsito com desvios feitos pela AMC.

Equipes da construtora responsável pela obra e manutenção foram enviadas para fazer reparos e drenar a água da chuva que ficou acumulada. Dois caminhões são usados para retirar a água. Técnicos também precisaram fazer reparos no equipamento de drenagem.

Em nota, a Secretaria da Infraestrutura informou que a previsão é de que o trabalho de reparos seja concluído esta semana. “Enquanto o sistema definitivo de bombeamento é implantado, foi montado um esquema de reforço às bombas atualmente instaladas para esvaziar a cisterna, caso haja necessidade”, comunicou o órgão

O equipamento custou cerca de R$ 30 milhões, tem 300 metros de extensão e duas pistas de 10 metros de largura. A inauguração viabilizou o início da operação assistida do VLT entre os bairros Parangaba e Papicu.

A capital registrou problemas em ruas e avenidas durante a chuva desta manhã. Motoristas que precisaram pelas principais vias que dão acesso a bairros como Centro, Aldeota, José Walter e Montese enfretaram congestionamentos. A rodovia BR-116, no sentido Sertão-Praia, também registrou engarrafamento