Novos agentes penitenciários tomam posse e já vão atuar nas unidades do Interior

Desde o início de 2019, o sistema conta com mais 440 servidores nas unidades prisionais de todo o Estado. Somados aos mil agentes convocados no ano passado, a ampliação foi de 67%

“Não é um serviço fácil, eu sei, mas viemos somar ao novo sistema penitenciário”. Essas são as palavras de Fábia Ioneide, 36 anos, que assinou, nesta quarta (16), o termo de posse para assumir o cargo de agente penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A recém-empossada faz parte do grupo de 220 agentes que assumiram hoje as suas funções.

Os concursados, que estavam classificados no cadastro reserva, apresentaram a documentação básica e já se apresentaram na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV). Todos os empossados iniciarão suas atividades no interior do Estado, nas regiões Litoral Oeste, Sobral/Ibiapina, Sertão dos Inhamuns, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe, Cariri/Centro sul e Baturité.

Ainda para Fábia, que assumirá seu posto na região do Inhamuns, o suporte dos 220 novos profissionais será essencial. “A gente vem com muita força de vontade para ajudar o Governo do Ceará. Vamos dar o suporte necessário para a melhoria e transformação do sistema”, diz a nova agente.

É o que pensa também Rogério Rocha, 39 anos, pernambucano que assumirá na região do Cariri. “A minha expectativa é a melhor possível. Estou me colocando totalmente à disposição para essa oportunidade de colaborar com os procedimentos dentro do sistema”, indica Rogério, que “sempre quis ser agente penitenciário e está ansioso para ajudar a colocar as coisas em ordem”.

Os empossados terão até 15 dias para apresentar na SAP o restante da documentação que consta em edital.

Neste mês de janeiro, o governador Camilo Santana convocou 440 agentes penitenciários. Os primeiros 220 foram encaminhados à Região Metropolitana e os atuais para o Interior. Essa convocação, somada aos mil agentes penitenciários convocados em 2018, amplia em 67% o efetivo de agentes penitenciários.

