Novos aposentados recebem homenagem da Prefeitura de Caucaia

Já presente no calendário municipal, a festa em homenagem aos novos aposentados teve mais uma edição na manhã dessa segunda-feira, 25, no auditório do Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC). Durante a solenidade, 12 novos aposentados receberam certificados.

“É uma festa mensal que não se trata apenas de uma comemoração, mas o reconhecimento de um trabalho que foi prestado com muita dedicação no nosso município”, pontuou o presidente do IPMC, Carlos Medeiros. Desde o início das comemorações, em agosto de 2017, já foram entregues 147 certificados.

De acordo com Carlos Medeiros, a homenagem prestada tem produzido importante resultado nos aposentados. “Os servidores se sentem valorizados. É uma ação mensal que demonstra o carinho da gestão pelos profissionais”, reforça.

Com informações da Prefeitura de Caucaia