Novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Ceará tomam posse na quinta-feira

A partir desta quinta-feira (31), o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) conta com nova administração. Os desembargadores Washington Luis Bezerra de Araújo, Maria Nailde Pinheiro Nogueira e Teodoro Silva Santos tomam posse, às 16h, no Pleno do Tribunal, como presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça, respectivamente, para o biênio 2019/2021.

Às 15h30, o presidente eleito concede entrevista coletiva na Sala de Convivência, localizada no 2º andar do Palácio da Justiça, no Cambeba. Para participar, os profissionais devem ser credenciados junto à Assessoria de Comunicação do TJCE, enviando nome completo, função e veículo para o e-mail imprensa@tjce.jus.br. As credenciais serão entregues pela equipe da Assessoria no dia do evento.

SERVIÇO

Evento: Posse dos novos dirigentes do TJCE

Data: 31 de janeiro de 2019

Entrevista Coletiva: 15h30 (Sala de Convivência – 2º andar)