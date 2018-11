Novos rumos políticos: Fred Rego assume, hoje, Prefeitura de Tauá

O vice-prefeito Fred Rego (DEM) assume, neste sábado, em sessão marcada para às 14 horas, na Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Tauá. Fred ocupará o cargo após o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, manter a cassação do prefeito Carlos Windson (PR). Windson foi afastado pela Câmara Municipal após uma Comissão Processante apontar má gestão dos recursos públicos e atraso no pagamento de salários dos servidores. Windson está em campo com advogados para tentar reverter a decisão de Gilmar Mendes.

Fred comandará uma Prefeitura afundada em dívidas, com inadimplência que a impede de receber recursos dos Governos Estadual e Federal, com uma folha salarial inchada e com salários de servidores em atraso. Uma das primeiras medidas do novo gestor é a realização de uma auditoria para o diagnóstico da real situação fiscal e financeira do Município.

Na próxima semana, Fred Rego já deverá estar em Fortaleza para uma reunião com o Governador Camilo Santana (PT) para solicitar a liberação de recursos e a retomada de obras do Governo do Estado no Município. Fred terá, também, viagem a Brasília para as primeiras audiências em órgãos e Ministérios do Governo Federal. Ele quer correr contra o tempo e garantir a recuperação da imagem do Município de Tauá e, especialmente, viabilizar recursos que o permitam realizar obras e serviços esperados pela população.