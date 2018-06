Núcleo de apoio à mulher do MPCE passa a atuar na Casa da Mulher Brasileira

O Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom) e as Promotorias de Justiça da Violência Doméstica de Fortaleza estarão, a partir de segunda-feira (25/06), em novo endereço: Rua Teles de Sousa, s/n – bairro Couto Fernandes. Os equipamentos passarão a atuar na Casa da Mulher Brasileira, centro de atendimento criado pelo Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que tem como objetivo ser uma base para atendimento de mulheres em situação de violência.

A Casa da Mulher Brasileira, com implementação dos serviços agendada para sábado, 23, pretende integrar serviços voltados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. O intuito é promover acolhimento, triagem e apoio psicossocial; ter à disposição desse público uma delegacia, um Juizado e núcleos do Ministério Público e Defensoria Pública; ações voltadas para a promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças, com ferramentas como uma brinquedoteca e alojamento de passagem e central de transportes.

SERVIÇO

O quê: Nova sede do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (NUPROM)

Data: a partir do dia 25 de junho de 2018

Local: Rua Teles de Sousa, s/n – bairro Couto Fernandes (próximo à av. José Bastos)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Telefone: (85) 3214-2230/3214-2673

E-mail: nucleoestadualpromulher@mpce.mp.br

Com informações do MPCE