Número de incêndios no Ceará aumenta quatro vezes com o fim da quadra chuvosa

“Em junho quase não temos ocorrência de incêndio. Na região do sertão central cearense, no ano passado, foram oito incêndios. Neste ano, foram 30 apenas na Região Metropolitana de Iguatu”, afirma o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Nijair Araújo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, o segundo semestre do ano costuma apresentar um maior número de incêndios em comparação ao primeiro semestre, caracterizado pela quadra chuvosa. Em 2017, entre janeiro e junho foram 322 incêndios em vegetação no Ceará, enquanto entre julho e dezembro, o número chegou a 3.797. O ápice foi no mês de outubro, quando foram registrados 877 focos. As estatísticas gerais de 2018 ainda não foram divulgadas.