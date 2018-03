Número de médicos no Ceará está abaixo da média nacional. Fortaleza concentra 75% dos profissionais no Estado, diz estudo. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Carlos Silva traz mais informações. Confira:

CARLOS SILVA – medicos no Ceara