Número de mulheres assassinadas no Ceará cresce 91% no 1º semestre

Nos seis primeiros meses de 2018, 229 mulheres foram assassinadas no Ceará, um aumento de 91% em comparação com o mesmo período de 2017, quando o número de homicídios contra mulheres chegou 122.

Em Fortaleza, o número cresceu de 39 mulheres assassinadas no ano passado para 109, este ano, o que representa um crescimento de 279,5% no período. Os dados fazem parte do Boletim do Instituto Maria da Penha, divulgado nessa sexta-feira (13).

“É uma situação extremamente preocupante porque, no geral, praticamente dobrou o número de mulheres mortas no Ceará se compararmos o primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2017”, ressalta o pesquisador José Raimundo, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O estudo mostra, também, um aumento no número de mulheres mortas em chacinas. No primeiro semestre de 2017, as mulheres eram 10,7% do total de pessoas vítimas de chacina no Ceará; no período de 2018, elas representavam 28,2% das vítimas desse tipo de crime.