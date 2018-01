Número de passageiros no VLT de Sobral cresce 12,15%

O VLT de Sobral registrou aumento de 12,15% no número de passageiros no segundo semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, foram 307.702 pessoas transportadas de julho a dezembro de 2017, em comparação com 274.361 passageiros no mesmo período de 2016.

As recentes iniciativas para a redução da tarifa e os avanços operacionais realizados em 2017 explicam o crescimento da demanda. Com a implantação da operação comercial, em dezembro de 2016, o horário de funcionamento foi ampliado e agora o VLT funciona de 5h30 às 23h. Logo em seguida, os passageiros passaram a dispor de descontos na aquisição de pacotes de tarifa. Em setembro do ano passado, a Cia Cearense de Transportes Metropolitanos e a Prefeitura de Sobral, conveniadas, conseguiram reduzir a tarifa, de R$ 3 para R$ 1.

A partir dessa redução, o número de passageiros aumentou mês a mês. De agosto para setembro, o aumento foi 114%. De setembro pra outubro, o número de passageiros aumentou 101%. Atualmente, por dia útil, aproximadamente 3​.​700 pessoas utilizam o equipamento.

O VLT de Sobral é formado por duas linhas (Sul e Norte) que passam pelos principais bairros e regiões da cidade. Juntas, as duas linhas formam 13,9 quilômetros de extensão e possuem 12 estações. Os horários das viagens nas duas linhas do VLT de Sobral podem ser consultados no site do Metrofor.

Com informações Metrofor