Número de presos e apreendidos por crimes no Ceará sobe para 50

Até o fim da tarde de hoje (04), o número de presos e apreendidos por envolvimentos nos crimes em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior subiu para 50. As investigações são coordenadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e as diligências seguem em andamento com equipes de policiais civis e militares. Também nesta sexta-feira (04), atendendo a um pedido do governador Camilo Santana ao governador da Bahia, Rui Costa, o Governo daquele estado anunciou o envio de 100 policiais militares de batalhões especializados para apoiar as Polícias cearenses. Os profissionais de segurança estão a caminho do Ceará, por via terrestre, em dois ônibus e seis viaturas.

Durante a manhã, parte do trabalho realizado pelas forças de segurança do Estado foi comentada pelo secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, em coletiva de imprensa. O gestor se reuniu com representantes de outras instituições voltadas à segurança pública, para discutir medidas de combate aos crimes.

Uma das ações reveladas pelo secretário foi o envio de equipes da Polícia Civil para o interior da Casa de Privação Provisória de Liberdade 3 (CPPL 3), onde mais de 250 detentos devem ser autuados por envolvimento em distúrbios na unidade. Até o fim da tarde desta sexta-feira, 72 internos foram autuados por desobediência, resistência e motim.

Casos registrados

De acordo com informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), foram registrados dois incêndios a coletivos, sendo um no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza; e outro na cidade de Maracanaú. Suspeitos atearam fogo ainda em dois caminhões de uma companhia elétrica, nos bairros Mucuripe e Passaré; e contra um veículo e uma estação pertencente à companhia de água e esgoto.

Ações criminosas consumadas e tentadas também foram registradas contra patrimônios públicos do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. No bairro Antônio Bezerra, um veículo utilizado por criminosos, que tentaram atear fogo em um posto de combustíveis, foi apreendido por equipes policiais.

Duas tentativas de dano contra fotossensores foram registradas em Caucaia e Praia do Futuro; no José Walter, suspeitos conseguiram danificar o equipamento. Dois veículos, sendo um carro do Correios e um veículo particular também foram incendiados, ambos no bairro Passaré.

Durante uma das ofensivas realizadas pela Polícia Civil em uma residência, no município de Caucaia, foram apreendidas duas armas de fogo, munições e um galão de gasolina. Os trabalhos policiais seguem em andamento.

