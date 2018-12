Número de presos por tentativa de assalto no Ceará sobe para 8

O número de suspeitos presos envolvidos na tentativa de assalto de duas agências bancárias em Milagres, interior do Ceará, aumentou de três para oito. O crime ocorrido na madrugada desta sexta-feira deixou 14 pessoas mortas, sendo seis delas reféns.

De acordo com o G1, cinco criminosos foram baleados e mortos nas proximidades das agências no dia do crime. Outros dois suspeitos morreram a caminho do hospital. Um oitavo suspeito foi localizado por policiais, mas acabou morto após entrar em confronto com os agentes.

Os cinco suspeitos presos na noite desta sexta-feira vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa e favorecimento pessoal. O grupo composto por três homens e duas mulheres foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil após ser abordado dentro de um carro na BR-116, trecho que liga os municípios de Juazeiro do Norte a Milagres.

Segundo a Polícia, as cinco pessoas tentavam resgatar suspeitos envolvidos no crime, que estariam escondidos na região. As buscas por novos suspeitos continuam.

