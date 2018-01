Números de mortes e de acidentes nas rodovias federais do Ceará caem em 2017

Compartilhar no Facebook

Os números de acidentes e de mortes nas estradas federais que cortam o Ceará diminuíram em 2017, em relação ao ano anterior. De acordo com balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 190 pessoas perderam a vida nas rodovias durante o ano passado, o que representa uma queda de 14,79% em relação a 2016, quando 223 pessoas morreram nas estradas federais do Estado.

Os acidentes também tiveram redução. Em 2017, 1.953 ocorrências do tipo foram registradas, número 19,16% menor do que os 2.416 de 2016. A PRF destaca que a diminuição no número de acidentes foi acompanhada pela redução na gravidade dos mesmos, já que o número de feridos, entre lesões leves e graves, foi 17,87% menor.

A Polícia Rodoviária aponta ainda que os dois tipos de acidentes mais comuns entre veículos são as colisões transversal (83) e frontal (61). Analisando os dados, o órgão coloca que essas espécies de acidente têm como manobra típica, respectivamente, o desrespeito à preferencial e a ultrapassagem proibida, infrações com grande potencial lesivo.

Fiscalização

Embora o número de veículos fiscalizados em 2017 tenha sido 3% menor que em 2016, o número de infrações de trânsito registradas nas rodovias federais foi 35% maior. Em 2017, foram lavrados um total de 135.561 autos de infração de trânsito, enquanto que em 2016 esse número foi de 100.246.

O rigor na fiscalização se deu, principalmente, em infrações relacionadas ao excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, não uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros, ultrapassagem proibida, transporte inadequado de crianças e manejo de animais nas vias de tráfego.

Combate ao crime

A repressão ao crime nas estradas também teve melhoras nos resultados, com destaque para a apreensão de drogas, que aumentou em 1.348% no comparativo entre 2016, quando foram apreendidos 296 mil quilogramas de entorpecentes, e 2017, com 4,29 toneladas encontradas pela PRF. O número de veículos recuperados, adulterados ou apreendidos também aumentou de 168 para 581, enquanto a quantidade de prisões nas estradas subiu de 484 suspeitos para 564.

Com informações G1 Ceará