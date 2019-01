O que é Certificado Digital e onde obtê-lo!

Posted on

A Certificação Digital nasceu com o intuito de simplificar a vida do usuário ao ponto de impedir que ele perca tempo praticando presencialmente muitos dos atos que podem ser resolvidos pela Internet com total praticidade e segurança.

Atos como reconhecimento de firmas, entrega de documentos via despachantes e idas ao banco, por exemplo, podem ser agora realizadas por meio virtual com garantia da autenticidade e com toda proteção das informações trocadas.

O que é um Certificado Digital?

Certificado Digital é um arquivo eletrônico que funciona como uma assinatura digital, com total validade jurídica, e que assegura a proteção às transações virtuais e outros serviços por meio da rede mundial de computadores, de modo que pessoas se identifiquem e assinem os documentos de forma digital, de qualquer sítio do mundo, com mais segurança e total agilidade.

Sobre a Prime Certificação Digital

Uma Autoridade de Registro, vinculada à Autoridade Certificadora Link, onde através de sua rede credenciada, realiza de forma presencial as identificações, validações e encaminhamentos de pedidos de emissão ou revogações de certificados digitais.

Para a Prime Certificação Digital o relacionamento de qualidade com o parceiro é o maior diferencial. Mostrando um tratamento de maneira única, com atenção, dedicação e respeito, visando negócios baseados em sustentabilidade e profissionalismo, que agregue valor tanto à Prime quanto aos parceiros.

SERVIÇOS

Local: Avenida Desembargador Moreira, 2800 – Sala 1602

Contatos: (85) 3099-2009 / (85) 9 8213-5553 (WhatsApp)

Site: http://www.primecertificacaodigital.com.br