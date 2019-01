O teto da aposentadoria do INSS deve subir para quase 6 mil reais. O valor deve entrar na conta em fevereiro

Posted on

O teto de quem ganha aposentadoria pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) — que até agora era de R$ 5.645,80 — deverá subir para R$ 5.839,45. O valor corrigido é retroativo a 1º de janeiro, mas só vai entrar na conta dos aposentados no início de fevereiro, quando será pago o benefício referente ao primeiro mês do ano.

