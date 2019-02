Posted on

A conclusão das obras do Anel Viário de Fortaleza, no Ceará, uma das mais importantes do estado, fundamental para desafogar o trânsito pesado da região, deve ficar para dezembro deste ano.

