Obras de pavimentação do Sinalize começam nesta segunda em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, em parceria com a Casa Civil do Governo do Estado e com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), inicia nesta segunda-feira, 3, a execução do programa Sinalize.

Com isso, o município receberá 70 mil metros quadrados de asfalto, o equivalente a 14 quilômetros, além de sinalização para ruas e avenidas. Ao todo, 41 vias localizadas em dez bairros (Jardim do Amor, Tabapuazinho, Curicaca, Mestre Antônio, Grilo, Patrícia Gomes, Parque das Nações, Boa Vista, Nova Metrópole, Novo Paraíso, Cabatan, Alto do Garrote) serão beneficiadas com intervenções.

As atividades iniciarão na rua José Marinho, na localidade do Ayrton Senna. A finalidade do Sinalize é reduzir o ainda elevado índice de mortalidade dos acidentes de trânsito em zonas urbanas do Ceará (68 em cada 100). Em Caucaia, as obras estão orçadas em R$ 2,3 milhões e serão executadas pelo consórcio CE/PAV.

Serão executados serviços de requalificação, conservação e recuperação de vias de trânsito urbanos e rodoviárias, além da implantação de sinalização vertical e horizontal.

Confira algumas das ruas que serão beneficiadas pelo Programa:

Grilo

Rua Santa Rita

Rua Florêncio Matias

Rua Júlia da Silva Oliveira

Cabatan

Rua Francisco da Rocha Martins

Rua São João

Rua São José

Rua São Pedro

Rua Santa Luzia (Igreja)

Curicaca

Rua Vicente Luís O. Filho

Rua José Maria da Silva

Rua Raimundo Nonato Alexandre

Alto do garrote

Av. João Cordeiro

Rua Maria Cavalcanti Pereira Goes

Rua SDO 01

Rua Francisco Gadelha

Rua D

Parque das nações

Rua Inglaterra

Rua Alemanha

Parque boa vista

Rua Amazonas / Rua das Flores

Genipabu

Rua José Gomes / Rua General Mourão Filho

Rua São José / Rua Vicente Ribeiro do Nascimento

Nova Metrópole

Rua SDO 01 / Rua E

Rua Z

Av. Contorno Oeste

Rua 4

Rua 5

Tabapuazinho

Rua Quixadá

Rua Acaraú

Rua Rodolfo Teófilo

Novo Paraíso

Rua Maria da Piedade

Rua Ary Toledo

Rua Fausto Nilo

Rua 01

Rua 02

Rua José Marinho

Patrícia Gomes

Rua 23 de Maio

Rua 29

Rua 30

Com informações da Prefeitura de Caucaia