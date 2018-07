Obras de requalificação da Lagoa da Parangaba começam em 30 dias

Quem trabalha ou reside no bairro Parangaba deve ficar atento a requalificação que haverá no entorno da lagoa. A Secretaria Municipal da Infraestrutura, irá iniciar, em agosto deste ano, as obras de urbanização e requalificação. O projeto foi apresentado na manhã desta quarta-feira, aos feirantes e comerciantes da região.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura, Manoela Nogueira, não haverá intervenções no tráfego da região. A obra prevê uma série de melhorias urbanísticas no entorno da Lagoa que, ao longo dos anos, passou por alterações na topografia, sofrendo com o aumento da poluição, ocupação irregular e desordenada.

Foi garantida a permanência dos feirantes que já trabalham na área. Durante o evento, foram assinados termos de Permissão de Uso aos 1.100 permissionários da Feira da Parangaba, que foram recadastrados pela Regional IV, no início de 2018.