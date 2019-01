Obras de restauração do trecho Campos Sales – Salitre estão com 24% de execução

O Departamento Estadual de Rodovias – DER, vinculado à Secretaria da Infraestrutura, está restaurando cerca de 25 quilômetros da CE-187, entre os municípios de Campos e Salitre, na região do Cariri. As obras estão com 24% de execução, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2019.

No trecho, estão sendo realizados serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, obras d’arte correntes, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental, envolvendo recursos da ordem de R$ 10 milhões, do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

Quando concluída, a rodovia facilitará o escoamento da produção, alavancará o turismo da região e se tornará uma alternativa mais rápida de deslocamento, encurtando a distância entre os municípios e distritos vizinhos. A via ampliará, ainda, a oferta de serviços à população como saúde, educação e lazer.

Com informações Governo do Estado do Ceará