Obras do Pró-Transporte chegam ao litoral de Caucaia

Iniciadas no último dia 4 de outubro pelo Conjunto Metropolitano (Picuí), as intervenções do programa Pró-Transporte avançam em Caucaia e estão chegando ao Cumbuco (Litoral). Conforme cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), seis vias do bairro serão beneficiadas. São elas: rua Olívio Feitosa, rua Apóstolo Paulo, rua dos Pargos, rua do Cumbuco, rua Pedro Teles e avenida Central.

As obras são executadas pela Berma Engenharia e Comércio LTDA. “O Pró-Transporte é uma das três importantes frentes de trabalho que montamos para melhorar a situação das ruas de Caucaia. Juntas, essas frentes representam R$ 272 milhões só em pavimentação. Nunca a cidade investiu tanto nessa área. O município passou tanto tempo sem um serviço como esse que agora nós temos que fazer megaoperações”, diz o prefeito Naumi Amorim.

Com a chegada do Pró-Transporte ao Cumbuco, as obras do programa federal alcançam 21% de sua execução, já que ao todo serão contempladas 32 vias de diversas regiões de Caucaia. O investimento global é de R$ 13,4 milhões, oriundos do Ministério das Cidades.

Assim como ocorreu no Conjunto Metropolitano (Picuí), as vias do litoral estão recebendo serviços de drenagem, pavimentação em paralelepípedo, padronização de calçadas com blocos intertravados e medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida (idosos, gestantes e crianças).

AS OUTRAS DUAS FRENTES

Além do Pró-Transporte, Caucaia conta com a frente de trabalho do programa Sinalize, montada pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, e com o Programa de Infraestrutura Integrada (PII).

Com o Sinalize, 41 ruas e avenidas estão recebendo 70 mil metros quadrados de asfalto e sinalização novos. A medida visa reduzir os índices de mortalidade em acidentes de trânsito.

Já o PII será executado com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), de onde a gestão municipal conseguiu o crédito inédito de US$ 80 milhões de dólares. O contrato do financiamento foi assinado pelo prefeito Naumi Amorim no último dia 17, em Brasília.

Dentro de menos de um mês, Caucaia receberá nova missão de executivos do CAF para apresentação do calendário de obras e liberação imediata de 20% do valor total. Isso equivale a US$ 16milhões, cujo destino será prioritariamente a pavimentação de vias da Grande Jurema.

