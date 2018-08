Obras do VLT interditam rua no Bairro Cocó, em Fortaleza

A Rua Santa Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face, no Bairro Cocó, em Fortaleza, será interditada nos dois sentidos, das 20h deste sábado (1º) às 18h do domingo (2). A rua, que é continuação da Av. Virgílio Távora, será bloqueada por conta das obras de implantação do VLT Parangaba/Mucuripe.