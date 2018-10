Obras no viaduto sobre Av. Borges de Melo, em Fortaleza, começa nesta terça-feira, 9

A Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT no estado do Ceará informou através de nota que na próxima terça-feira (09) será iniciada as obras de recuperação definitiva das juntas de dilatação do viaduto sobre a Avenida Borges de Melo, na BR-116, após transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, solicitado pela nova contratada, para a fabricação e aquisição do material a ser utilizado.

As obras, que têm previsão de serem concluídas em 90 dias, irão substituir os reparos paliativos e emergenciais realizados recentemente, logo após a assinatura do novo contrato, conforme prioridade estabelecida pela Superintendência do DNIT/CE, a fim de melhorar a trafegabilidade e a fluidez do trânsito local.

O DNIT/CE alerta aos usuários para a necessidade de maior atenção à sinalização, em virtude da mobilização das obras no local.

Com informações DNIT-CE