Odécio, a exemplo de Heitor, também, ignorou a decisão do SD em se aliar ao PT e PDT

O vereador Odécio Carneiro, que integra a lista de candidatos à Câmara Federal, condenou, durante a convenção do SD, neste domingo, no Auditório do Incra, em Fortaleza, condenou a onda de corrupção na política, bateu na esquerda e disse que nunca recebeu ligação do deputado federal Genecias Noronha para pressiona-lo a adotar qualquer posição política. Odécio fez questão dizer que, dentro do SD, tem liberdade e manterá as suas posições com base na ética e nos seus princípios.

*Mais informação em instante