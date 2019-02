Posted on

Nas últimas semanas, circula em alguns sites e grupos de WhatsApp a criação de um cartão de crédito para negativados no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) pela Caixa Econômica Federal. No entanto, a informação é falsa.

