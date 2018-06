Oitavo Centro Cearense de Idiomas amplia ensino de línguas estrangeiras em Fortaleza

Sem acesso a um curso de língua estrangeira de forma gratuita até então, Ana Maria Barros acreditava que não seria possível realizar alguns desejos. Dos pequenos aos maiores. “Desde assistir a filmes sem legenda a morar no Canadá”, compartilhou a jovem de 16 anos. Maria é uma dos 600 estudantes contemplados com o Centro Cearense de Idiomas (CCI) do shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, inaugurado pelo Governo do Ceará nesta segunda-feira (18). O equipamento oferece cursos de inglês e espanhol a estudantes matriculados nos Ensinos Médio e Profissional da rede estadual. Esta é a oitava das treze unidades que funcionarão no Ceará.

A entrega do centro de idiomas foi realizada pelo governador Camilo Santana e pelo secretário da Educação, Rogers Mendes. Além deste, três centros já estão em pleno funcionamento na Capital: nos shoppings Benfica, North Shopping Jóquei e Via Sul. Outras unidades serão inauguradas no shopping RioMar Kennedy e no bairro Conjunto Ceará.

De acordo com Camilo Santana, o Ceará é o estado pioneiro na implementação de projeto gratuito de extensão no ensino de idiomas. “O Estado tem vocação muito forte para o turismo. Estamos saindo de 8 para 50 voos semanais. A expectativa é de que mais turistas venham para cá. E precisaremos de mais pessoas capacitadas, falando inglês e espanhol”, projetou.

O chefe do Executivo também afirmou que alunos com os melhores desempenhos poderão realizar, no fim do curso, um intercâmbio em país de língua inglesa ou espanhola, ampliando o ensino. “O Governo do Ceará está dando continuidade a um processo de inovação e criatividade na oferta do Ensino Médio. Não à toa, o Estado vem se destacando nacional e internacionalmente”, acrescentou Rogers Mendes.

Primeiro dia de aula

A estudante Ana Maria divide a ansiedade para o primeiro dia de aula, que tem início nesta terça-feira (19). “Já estudo (inglês) na escola. Sei um poquinho, mas quero ter um certificado. Espero que eu possa aprender mais”, contou a jovem, que quer ser enfermeira.

Ao lado do diretor do novo centro, Miguel García, a coordenadora Dione Benevides explica que não somente os alunos estão ansiosos para o início das aulas. Ela conta que os quatro professores da unidade também estão na expectativa para a dinâmica de estudos. “Vamos atender 600 alunos de 21 escolas da segunda região de Fortaleza. Já fomos às escolas para conhecer os gestores e alguns alunos”, disse. O equipamento vai atender à demanda dos bairros Centro, Aldeota, Meireles, Varjota, Cidade 2000, Vicente Pinzon, Papicu, Mucuripe, entre outros.

Doze unidades no Ceará

Além de Fortaleza, os municípios de Crateús, Caucaia, Juazeiro do Norte e Itapipoca já têm CCIs em funcionamento. Outros dois equipamentos de idiomas serão inaugurados, em breve, nos municípios de Maracanaú e Iguatu. O investimento total é da ordem de R$ 5 milhões.

Ao todo, mais de 9.400 jovens matriculados na rede pública estadual serão contemplados. Cada escola tem um número de vagas disponível para os estudantes.

As turmas são distribuídas de segunda a quinta-feira, nos turnos manhã, tarde e noite, das 10h às 21 horas em shoppings; e das 8h às 21h15 nos outros espaços. A formação completa vai ampliar o desenvolvimento da língua escolhida em quatro habilidades: ler, escrever, falar e ouvir. A certificação poderá ser feita por módulo ou pela formação completa.

Com Governo do Estado