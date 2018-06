OMS: um em cada seis idosos sofreu abuso ao longo do último ano

Cerca de um em cada seis idosos sofreu algum tipo de abuso ao longo do último ano, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O índice representa um total de 141 milhões de idosos em situação de abuso em todo o planeta.

No Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso de Idosos, lembrado hoje (15), a entidade alerta que, caso a proporção de abusos se mantenha, o número de pessoas afetadas deve aumentar rapidamente, em razão do envelhecimento da população, podendo chegar a 320 milhões de vítimas até 2050.

As taxas de abuso em instituições como asilos e instalações que oferecem cuidados a longo prazo, segundo a OMS, são maiores do que quando eles são mantidos em meio a comunidade – dois em cada três cuidadores reportam ter cometido abusos nesse tipo de instituição ao longo do último ano.

“Enquanto muitas instituições se esforçam para oferecer aos residentes cuidado de qualidade, as evidências sugerem que um número inadequado de cuidadores, condições difíceis de trabalho (exigência física e emocional), baixos salários e treinamento inadequado em direitos humanos das pessoas idosas pode contribuir para o aumento das taxas de abuso em instituições.”

De acordo com a OMS, atos abusivos registrados em instituições incluem:

– restringir fisicamente os pacientes

– privá-los de dignidade (deixando-os vestidos com roupa suja, por exemplo)

– fornecer cuidados insuficientes de forma intencional (como permitir que eles desenvolvam feridas)

– medicar em excesso ou não medicar os residentes

– negligência emocional e abuso

Com informações Agência Brasil