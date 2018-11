Onça ataca idosa na Região dos Inhamuns

A Região dos Inhamuns sofre com a seca, com a falta de milho e, nesta quarta-feira, 28, vira notícia com a história de uma onça que atacou uma idosa. O ataque aconteceu na comunidade de Zabelê, região montanhosa do município de Catarina, e teve como vítima a dona de casa identificada pelo nome de Tumelina, de 87 anos de idade.

O correspondente do Jornal Alerta Geral na Região dos Inhamuns, Alverne Lacerda (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras do Interior), revelou que, pelas informações colhidas, que o Ibama soltou há poucos dias animais – como onças, na área da serra.

De acordo, ainda, com Alverne, dona Tumelina, ao ouvir o barulho das galinhas na madruga, se levantou e se deparou com a onça. Ao enfrentar o animal, a idosa acabou se ferindo, recebeu assistência médica, mas não resistiu e veio a óbito.

