Onda de terror continua e criminosos atingem grandes estruturas

Apesar de terem ocorrido em menor proporção, os ataques de grupos criminosos continuaram neste fim de semana no Estado. Eles tentam atingir grandes estruturas que afetem a vida da população e faça o governo recuar com as represálias Na madrugada de sábado, uma torre de sustentação do linhão da Chesf localizado em Maracanaú foi derrubada. A estrutura derreteu, os cabos de transmissão de energia foram ao chão interditando o tráfego no Anel Viário.

Na noite de sábado eles explodiram a estrutura da ponte sobre o Rio Choró, em Chorozinho, por volta das 20 horas, causando pânico entre os moradores locais. Nesse domingo um explosivo foi encontrado em frente à residência de um advogado e radialista de Itapajé. A Polícia recolheu o artefato e o encaminhou à Delegacia de Itapipoca. Em Tabuleiro do Norte, criminosos explodiram uma bomba na madrugada desse domingo, em uma ponte conhecida como Peixe Gordo, mas de acordo com a Polícia, os danos foram mínimos.

Outro prédio público atingido por explosão foi a 7ª unidade do Juizado Especial Criminal de Fortaleza. O Órgão funcionará normalmente nesta segunda-feira. De acordo com o Governo do Estado, 353 pessoas foram presas ou apreendidas suspeitas de participaram dos ataques criminosos que desde o dia 2 de janeiro são realizados no Ceará.