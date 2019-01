Onda de violência no Vale do Jaguaribe: série de ataques leva transtornos à população

No interior do Estado, pelo menos oito cidades registraram ataques a prédios públicos, veículos e equipamentos, nos últimos dias. Vale do Jaguaribe, Tianguá, Morrinhos, Morada Nova, Canindé, Jaguaruana, Piquet Carneiro e Juazeiro do Norte foram os alvos.

