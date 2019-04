Comentário: onde está a Fortaleza de Roberto Cláudio?

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, vem mostrando em Tv’s, telejornais, rádios e redes sociais uma Fortaleza “em que todos os problemas estão resolvidos“, no entanto, isso não se reflete na realidade. A crítica vem do comentarista de Economia, Carlos Alberto Alencar, que questiona uma série de publicidades feitas pela Prefeitura da Capital.

Em seu comentário no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (1), Carlos Alberto Alencar diz “ficar revoltado com o acinte da propaganda enganosa do prefeito Roberto Cláudio“. Para o comentarista, o que os fortalezenses veem é uma Fortaleza destruída, alagada, inviabilizada do ponto de vista do saneamento e da própria mobilidade da população.

Ciclovia esburacada na Avenida Bezerra de Menezes



Rua Doutor Waldemar de Alcântara, no bairro Cidade dos Funcionários/Foto:

Julio Marcus Coelho

Rua Júlio Azevedo/Foto:Marco Meireles/TV Jangadeiro Notícia

O economista diz, ainda, que em mais de 45 anos, período em que reside na Capital, nunca viu uma cidade tão destruída. Coleta de lixo, ciclovias danificadas e avenidas esburacadas são os principais alvos de sua crítica. O comentarista finaliza dizendo que “não dá para colocar uma coisa na televisão e a realidade ser toda diferente“.

