Ônibus tomba e deixa feridos na Av. Eng. Santana Júnior, no Cocó

Posted on

Um ônibus tombou na manhã desta quinta-feira (21), na Av. Engenheiro Santana Júnior, no Cocó. De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, cerca de 29 pessoas ficaram feridas.

Viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu foram ao local atender a ocorrência e socorrer as vítimas, incluindo duas ambulâncias, duas de salvamento e uma de combate a incêndio, sendo esta por precaução, segundo os Bombeiros.

Em nota a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que agentes do órgão foram ao local para orientar o trânsito e ficarão no local até a chegada do reboque para retirar o ônibus que tombou.