Ônibus universitário colide com caminhão e deixa uma pessoa morta e 8 feridas

Um ônibus que transportava estudantes universitários colidiu na traseira de um caminhão na manhã desta sexta-feira (16) na rodovia CE-040, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a universitária Stefany Teixeira de Almeida, de 21 anos, morreu no acidente a caminho da faculdade em Fortaleza. Outras oito pessoas ficaram feridas.

Stefany Teixeira de Almeida, que era estudante do curso de psicologia morreu no momento do acidente. Ela estava indo para a faculdade na hora da colisão. Sete universitários e um mecânico que realizava serviços no caminhão ficaram feridos.

Uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar, comentou que Stefany estava próximo de se formar. Ela disse que a universitária morava com os pais e com dois irmão mais novos. Conforma a amiga da vítima, a mãe da estudante está inconsolada com a notícia da morte.

Outros amigos da jovem também lamentaram o ocorrido nas redes sociais.

“Sem palavras pra falar dessa fatalidade que ocorreu no ônibus. Estamos de luto pela Stefany […] sou testemunha do teu esforço e do quanto seus pais se dedicavam a você. Vai com Deus Stefany e se forma lá no céu com o Pai”, escreveu um amigo da universitária.

Rodovia bloqueada

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local para prestar socorro aos feridos. Algumas vítimas foram conduzidas com ferimentos ao Instituto Dr. José Frota (IJF). O estado de saúde ainda não foi divulgado.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas uma das possibilidades, conforme a PRE, é que o motorista do ônibus não tenha conseguido desviar da caçamba devido à pista molhada.

Por conta do acidente, o trânsito ficou interrompido no sentido Eusébio-Fortaleza. Motoristas que passaram pelo local relataram dificuldades em transitar pela via.

“Tava muito engarrafado e complicado pra todo mundo. Passei muito tempo, o acidente foi violento”, comentou o condutor Carlos Roberto, que passava pela rodovia na hora do acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual enviou equipes para o local a fim de orientar o fluxo de veículos. A área foi isolada.

Os dois motoristas envolvidos na colisão foram levados para a Delegacia Municipal de Eusébio para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência. Os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Com informações G1