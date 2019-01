Ônibus voltam a circular em Fortaleza após paralisação devido a ataques criminosos

Os ônibus do transporte público de Fortaleza voltaram a circular na tarde deste sábado, 5, após uma paralisação temporária devido à onda de ataques no Ceará. A frota é reduzida e com escolta policial ou com policiais militares embarcados, de acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus.

O número de ataques criminosos chegou a 88, desde o início da onda de violência até este sábado. Bandidos queimaram veículos do transporte público; carros de particulares e concessionárias; e atacaram diversos prédios públicos, como bancos, delegacias e prefeituras. Uma bomba foi explodida na coluna de um viaduto na BR-020, em Caucaia, mas o equipamento passou por obras e não corre o risco de desabar. Já são mais de 80 ataques espalhados em 25 cidades do estado.