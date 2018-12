Onyx confirma que estrutura do novo governo contará com 22 ministérios

O ministro extraordinário da transição de governo e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou nesta segunda-feira ,3, que a estrutura do novo governo contará com 22 ministérios. Durante coletiva de imprensa realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, o ministro apresentou o desenho do novo governo – que conta com sete pastas a mais do que o presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu durante a campanha. Até o momento, Bolsonaro anunciou 20 nomes e falta definir quem vai chefiar as pastas do Meio Ambiente e Direitos Humanos. Onyx disse que os nomes podem ser divulgados esta semana ou não.

De acordo com o ministro, a equipe de Bolsonaro começou a formular a estrutura em setembro do ano passado, sob comando de Abraham Weintraub. Como adiantou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Abraham vai assumir a secretaria executiva da Casa Civil.

Onyx disse ainda que amanhã o presidente eleito vem a Brasília e começa a conversar com as bancadas dos partidos sobre “novo relacionamento” com o Congresso.

“Amanhã começamos a conversar com as bancadas para estabelecer com clareza a forma como vai ser o novo relacionamento. Todos vocês são testemunhas de aonde nos levou o presidencialismo de coalizão, o toma lá, dá cá”, disse o futuro chefe da Casa Civil.

O futuro ministro afirmou que não pode apresentar divisão por secretarias porque o ajuste fino é complexo. “Queremos acabar com sombreamento (entre ministérios), temos muito trabalho”, disse.

Com Informações Notícias ao Minuto