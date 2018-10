Onyx descarta reforma de Temer e propõe separar Previdência e assistência social

Cotado para ser ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) afirmou que deve descartar a proposta de reforma da Previdência discutida durante o governo Michel Temer. Segundo ele, essa reforma deve ser feita de uma única vez, para que dure pelo menos 30 anos. Em entrevista à rádio CBN, na manhã dessa segunda-feira, ele afirmou que as despesas com a aposentadoria devem ser separadas do que o governo gasta com assistência social.

