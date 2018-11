Onyx se reúne no CCBB, em Brasília, para discutir transição de governo

O ministro extraordinário Onyx Lorenzoni chegou nesta segunda-feira (12) cedo no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para comandar uma série de reuniões do governo de transição. Na agenda há despachos internos e reuniões com os grupos de trabalho concentrados no primeiro andar do prédio.

O deputado federal Pauderney Avelino (DEM-AM), no sexto mandato parlamentar e considerado um dos mais atuantes da Câmara dos Deputados, também está presente nas reuniões do gabinete de transição. Ele chegou ao local acompanhado por assessores especializados em assuntos previdenciários.

Coordenador de Assuntos Jurídicos da equipe de transição, o advogado de Pablo Antônio Fernando Tatim dos Santos também participa das reuniões.

Na área econômica, as reuniões serão retomadas amanhã (13), em Brasília. O economista Paulo Guedes, confirmado para o superministério da Economia, está hoje (12) no Rio de Janeiro para conversas com o presidente eleito Jair Bolsonaro.

Segundo técnicos que trabalham na equipe econômica, há várias reuniões agendadas para terça-feira (13) e quarta-feira 14). De acordo com eles, a reforma da Previdência é tema constante das reuniões.