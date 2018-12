Onze governadores ameaçam deixar Estados sem caixa; Ceará vem cumprindo compromissos

A menos de um mês do fim do mandato, 11 governadores correm o risco de deixar seus Estados sem caixa para cobrir despesas realizadas em sua gestão. A prática é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e criminalizada no Código Penal, sujeita a pena de um a quatro anos de reclusão. A punição foi incluída na lei para que os sucessores no cargo não encontrem uma situação de “terra arrasada” quando começarem os seus mandatos.

Os governadores precisam pagar todas as despesas até 31 de dezembro ou deixar dinheiro em caixa para honrar despesas. No entanto, muitos já admitem publicamente que não terão dinheiro, por exemplo, para pagar o 13.º salário dos servidores. Correm o risco de ficar sem caixa os governos de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Norte. Em situação bem melhor que os demais, o Ceará já pagou a primeira parcela do 13º em junho e já anunciou a segunda parcela para 21 de dezembro.

No entanto, a situação do Ceará também preocupa, tanto que o Governador Camilo Santana compõe com os demais governadores um lobby solicitando a União mais recursos, em pelo menos quatro frentes: a redistribuição dos recursos arrecadados com a Lei da Repatriação; renegociação da dívida dos estados; regulação da cessão onerosa de gás e petróleo; e a liberação de recursos retidos pela União do Fundo de Participação dos Estados. As respostas, no entanto, ficarão para o próximo presidente, que assume no dia 1º de janeiro, já com essa herança para solucionar.